Ingolstadt: Abschiebehäftling nach Flucht gefasst

In Ingolstadt ist einem Mann, der sich in Abschiebehaft befindet, am Dienstag die Flucht während eines Gefangenentransports gelungen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Inzwischen wurde der 28-Jährige gefasst.