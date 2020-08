Infozentrum am Walchensee-Kraftwerk öffnet wieder

Die sogenannte "Kathedrale der Technik" ist das Herzstück des Walchenseekraftwerks - dort arbeiten acht Turbinen und wandeln Wasserenergie in Strom um. Auch die Gastronomie "Einkehr am Kraftwerk" kann nun wieder öffnen. Allerdings vorerst nur "Open-Air" - auf der Terrasse oder der Freifläche vor dem Informationszentrum.

Kleines Livekonzert zur Wiedereröffnung

Zur Wiedereröffnung gibt es am Abend ab 19 Uhr auch eine kleine Feier mit einem Livekonzert der "Jakarta Blues Band" - der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per Mail (info@ovm-einkehr.de) wird gebeten. Die Teilnehmer-Anzahl ist gemäß der Hygiene- und Abstandsregeln allerdings begrenzt.

Umfassendes Hygiene-Konzept

Um die Wiedereröffnung überhaupt zu ermöglichen, wurde ein umfassendes Hygiene-Konzept erarbeitet. Neben einer Begrenzung der Personen in Innenräumen werden sämtliche Besucher auch dokumentiert und es gibt eine Einbahn-Wegeführung.

Zusätzlich werden in regelmäßigen Abständen die Exponate und Gegenstände gründlich gereinigt. Theodoros Reumschüssel, der Pressesprecher des Wasserkraftwerks, betont: "Wir sind stolz auf unser Walchensee-Kraftwerk und freuen uns, dass viele Menschen dieses alte, aber in seiner Aufgabenerfüllung hochmoderne Kraftwerk besuchen wollen. Dies wollen wir auch gerne in Corona-Zeiten ermöglichen, um in den Ferienzeiten den Tourismus in der Region zu unterstützen."

Öffnung bis Ende der Herbstferien geplant

Geplant ist derzeit eine Öffnung des Informationszentrums bis zum Ende der bayerischen Herbstferien. Aber unter Vorbehalt, heißt es vom Wasserkraftwerk. Falls es das Infektionsgeschehen erfordert oder die Hygiene-Maßnahmen nicht durchzusetzen sind oder der Betrieb der Gastronomie dauerhaft nicht wirtschaftlich ist, könnte das Informationszentrum auch wieder schließen.

Sinnvoll ist deshalb, vor einem Besuch auf die Internetseite des Informationszentrums zu schauen.