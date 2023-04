Infoveranstaltungen zu Asylsuchenden: Es geht auch friedlich

Christian Porsch wirkt erleichtert. "Mit ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagt der Bürgermeister der Gemeinde Speichersdorf im Interview mit BR24. Denn auch Porsch habe mitbekommen, wie Veranstaltungen ausarten können, bei denen über geplante Aufnahmen von Geflüchteten informiert wird. Der jüngste Termin in Speichersdorf sei "sachlich und respektvoll" verlaufen, versicherte von der Politiker der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV).

Natürlich hätten manche der insgesamt 400 Teilnehmenden auch Sorgen geäußert und auf mögliche Probleme hingewiesen. Es sei aber auch klargestellt worden, dass man die Asylsuchenden nicht vorverurteilen dürfe. Fakt ist: "Das Thema kocht nicht hoch", lautet Porschs Fazit.

Dass das so sei, führt er auch auf die Vergangenheit von Speichersdorf zurück. Nach 1945 hätten hier Geflüchtete aus den Ostgebieten ebenso wie später türkische Gastarbeiter aus der Porzellanindustrie gelebt. "In Speichersdorf leben heute Menschen aus insgesamt 39 Nationen friedvoll zusammen", so Porsch über die 6.000-Einwohner-Gemeinde.

50 Asylsuchende sollen nach Speichersdorf ziehen

Aktuell werde in einer ehemaligen Gaststätte im angrenzenden Kirchenlaibach eine Gaststätte umgebaut, zusätzlich sollen Container in Speichersdorf aufgestellt werden. Spätestens im kommenden September können 50 Asylbewerber hierherziehen und sich auf diese beiden Unterkünfte aufteilen, sagt Porsch. Unabhängig davon, dass Landkreise und Kommunen Alarm in Sachen Flüchtlingspolitik schlagen – Speichersdorf Bürgermeister unterstreicht seine Haltung: "Man kann sich da nicht rausziehen. Wo sollen die Menschen denn sonst hin?", sagt der Bürgermeister der drittgrößten Gemeinde im Landkreis Bayreuth.

Weidenberg: 1.440 Unterschriften für weniger Geflüchtete

Fährt man von Speichersdorf eine Viertelstunde mit dem Auto nordwestlich, ist der Umgang mit Asylsuchenden nicht ganz so entspannt. Anfang März hatte hier der Weidenberger Gemeinderat ein zweites Mal die Anschaffung von Containern für Flüchtlinge abgelehnt. Besorgte Bürger überreichten dem Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW) zuletzt 1.440 Unterschriften inklusive eines Forderungskatalogs. Die Unterzeichnenden wünschen sich neben einem Sicherheits- und Integrationskonzept auch die Reduzierung der Anzahl der Geflüchteten. In dem knapp 6.400 Einwohner großen Weidenberg soll ein Containerdorf für 65 Geflüchtete gebaut werden.

Zapfendorf: "Dann zünden wir das Haus des Bürgermeisters an"

Im Landkreis Bamberg war die Lage am Rande einer Informationsveranstaltung im Januar komplett eskaliert. In Zapfendorf musste die Polizei einen Gemeinderatssaal räumen, als sich dort ein Protest gegen eine geplante Containterunterkunft für Flüchtlinge entlud. Weil Ratsmitglieder bedroht worden sein sollen, ermittelt die Staatsanwaltschaft. "Dann zünden wir eben das Haus des Bürgermeisters an", soll ein Gegner des geplanten Container-Dorfs für 66 Geflüchtete damals unter anderem gerufen haben. Nach einer erneuten Veranstaltung in Zapfendorf im März sagte Bürgermeister Michael Senger (Bürgerblock) im BR-Interview: "Überspitzt ausgedrückt: Es war nahezu durchgehend zwei Stunden lang Hetze."