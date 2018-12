vor 10 Minuten

Infotafel in Kempten erinnert an "letzte Hexe"

Die Allgäuerin Anna Maria Schwegelin gilt als die letzte Frau, die in Deutschland wegen Hexerei zum Tode verurteilt wurde. In der Kemptener Innenstadt erinnert jetzt eine Informationstafel an den Fall der "letzten Hexe".