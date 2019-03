Infos in Kitzingen: Ahmadiyya-Muslime grenzen sich von Terror ab

Mit einer Pressekonferenz startet heute die Glaubensgemeinschaft ihre Islam-Info in Kitzingen. Bei einer Pressekonferenz soll klar zwischen Muslimen und fanatischen Extremisten differenziert werden. In der Einladung heißt es:

"Angesichts des im Namen des Islam verübten unsäglichen Terrors fühlen wir uns als Muslime dazu verpflichtet, die Bevölkerung über Heimatliebe und Loyalität gegenüber dem Land als Teil des Islam aufzuklären!" Einladung der Ahmadiyya Muslim Jamaat

Ahmadiyya-Muslime: "Heimatliebe und Loyalität" gegenüber Deutschland

Man erhoffe sich, dass die Bürgerinnen und Bürger "nicht aus Unkenntnis zu voreiligen Schuldzuweisungen und Vorurteilen" neigten. Dies würde nur zur Spaltung der Gesellschaft beitragen, was wiederum den Extremisten in die Hände spiele. Am Samstag werden Theologen von Ahmadiyya Muslim Jamaat von 10 bis 16 Uhr am Marktplatz in Kitzingen bereitstehen, um an einem Info-Stand Fragen zu beantworten.

Bundesweite Info-Kampagne macht Station in Kitzingen

Ahmadiyya Muslim Jamaat ist seit einigen Wochen bundesweit mit der Islam-Info-Kampagne unterwegs. Die Gemeinschaft ist nach eigener Aussage mit ihren 45.000 Mitgliedern deutschlandweit gut integriert und hat mit einer Hochschulreifen-Quote von etwa 45 Prozent ein hohes Bildungsniveau unter ihren Jugendlichen. In Würzburg hat die Ahmadiyya-Gemeinde eine Moschee. Immer an Neujahr helfen Gemeindemitglieder den Würzburger Stadtreinigern, die Innenstadt vom Müll der Silvesternacht zu säubern.