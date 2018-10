Informationen zum Tag des Einbruchschutzes

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt auch die Einbruchsgefahr. Fast die Hälfte aller Einbrüche findet zwischen Oktober und Januar statt. Zum diesjährigen Tag des Einbruchschutzes am Sonntag (28.10.18) sind in vielen Polizeidienststellen Vorführungen und Beratungen geplant.

Polizei in ganz Bayern Ansprechpartner

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen bieten Termine und Informationsveranstaltungen an. Auch in den Innenstädten Bayerns wird die Polizei an Infoständen zum Thema Einbruchssicherheit aufklären. Die mittelfränkische Polizei können Bürger am Sonntag (28.10.2018) telefonisch Fragen zum Einbruchschutz stellen. In der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr sind die Beamten unter der Rufnummer 09122/927-371 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf einer extra Internetseite.

Hauptangriffspunkt sind Terrassentüren und Kellerfenster

Mehr als ein Drittel aller Einbrüche scheiterten an einer guten Sicherung von Haus und Wohnung, so die Polizei. Empfohlen werden daher stabile mechanische Sicherungen aller Fenster und Türen, abschließbare Griffe und ähnliches. Dies lasse sich auch gut nachrüsten, so die Beratungsstelle der Polizei. Einbrecher haben erfahrungsgemäß wenig Zeit und wollen nicht auffallen. Lassen sich Türen und Fenster nicht schnell aufbrechen, geben Einbrecher schnell auf und versuchen es an einem anderen Ort.

Die immer mehr eingesetzte Smart-Home-Technologie kann dabei allenfalls als Ergänzung zur mechanischen Sicherung dienen, denn Smart-Home-Lösungen allein stellen kein durchgängiges und damit zuverlässiges Einbruchmelde- bzw. Gefahrenwarnsystem dar.

Seit 2014 sinkende Zahlen

Auch im Jahr 2017 sank die Zahl der Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Vorjahr um rund 19 Prozent. Laut Kriminalstatistik kam es insgesamt im vergangenem Jahr in diesem Bereich zu 6.045 Straftaten. Davon waren mehr als die Hälfte tatsächliche Einbrüche, bei rund 2.800 blieb es beim Versuch. Die Aufklärungsquote liegt bei vollendeten Wohnungsaufbrüchen bei 21,2 Prozent. Die überwiegende Zahl der Tatverdächtigen waren laut Kriminalstatistik ausländischer Herkunft. Der Beute- und Vermögensschaden belief sich auf 21,8 Millionen Euro.