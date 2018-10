Infocenter zum B2-Tunnelbau in Starnberg wird eröffnet

In dem neuen Infocenter können sich die Besucher auf etwa dreißig Quadratmetern über den Bau der Zulaufstrecke und des Tunnels informieren. Wann tritt welche Bauphase ein? Wo wird es in den kommenden Monaten Sperrungen und Verkehrsbehinderungen geben? Ein etwa zwei Meter langes Modell der Tunnelbohrmaschine soll außerdem zeigen, wie so ein Tunnel entsteht.

Informationen für Anwohner

Das Infocenter richtet sich vor allem an Bürger, die von dem Bau unmittelbar betroffen sind, wie zum Beispiel Anwohner. Zu den Tunnelplänen gab es jahrelang heftigen Streit. Im Frühjahr lehnte das Münchner Verwaltungsgericht ein Bürgerbegehren gegen den Tunnelbau ab. Das Infocenter Tunnel Starnberg direkt neben dem Landratsamt hat ab sofort immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.