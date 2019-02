Infoabend zu Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof

Bürger und Kommunalpolitiker sollen mit der bayerischen Bahn-Spitze Aspekte der geplanten Elektrifizierung erörtern können: Geräuschentwicklung, Entlastung des Straßenverkehrs und neue Perspektiven für den öffentlichen Nahverkehr auf der Schiene. Statt Dieselloks können dann schnelle Elektrozüge eingesetzt werden. Auch der Güterverkehr soll von der Elektrifizierung profitieren.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Jahnhalle in Regenstauf. Für die Bahn nimmt der DB-Konzernbevollmächtigte für Bayern, Klaus-Dieter Josel, teil. Landrätin Tanja Schweiger (FW) wolle die Deutsche Bahn möglichst frühzeitig mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt bringen, heißt es in der Einladung.

Strengerer Lärmschutz

Der Weg zur Elektrifizierung der gesamten Strecke Hof-Regensburg ist aber noch lang. Am weitesten vorangeschritten ist die Planung im fränkischen Abschnitt von Hof bis Marktredwitz. Sie muss aber um die neuen Lärmschutzvorgaben ergänzt werden, was laut Bahn erneut Jahre dauern wird. Die Schallentwicklung an sämtlichen Gebäuden entlang der Strecke müsse neu berechnet und bewertet werden.

Das Bundesverkehrsministerium hat - auch auf Drängen von Kommunalpolitikern und Abgeordneten - einen strengeren Lärmschutz für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg vorgeschrieben und zahlt ihn auch. Grund ist die Erwartung, dass der Schienenverkehr auf der Trasse deutlich zunehmen wird.

Planungen haben noch nicht begonnen

Für den Abschnitt von Marktredwitz über Weiden und Schwandorf nach Regensburg haben die Planungen noch nicht begonnen. Seine Elektrifizierung war erst im Jahr 2016 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. Derzeit wird die Grundlagenermittlung erstellt. Danach folgt die Vorplanung. Für die Elektrifizierung werden voraussichtlich auch Brücken neu gebaut oder angepasst werden müssen, damit die Oberleitungen darunter passen.

Die Elektrifizierung der 180 Kilometer langen Bahnverbindung zwischen Regensburg und Hof soll nach früheren Prognosen über 700 Millionen Euro kosten. Sie ist im Bundesverkehrswegeplan inzwischen als Projekt des sogenannten vordringlichen Bedarfs eingestuft worden. Diese Einstufung bedeutet, dass es sich um ein besonders dringendes Projekt handelt, das nach Möglichkeit bis zum Jahr 2030 verwirklicht werden sollte.

Auch die Strecken Nürnberg-Schwandorf und Schwandorf-Furth im Wald bis zur deutsch-tschechischen Grenze sollen komplett elektrifiziert werden. Für beide Abschnitte gibt es bislang aber keinen Planungsauftrag. Sie wurden im November 2018 in den vordringlichen Bedarf aufgenommen.