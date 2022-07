Info-Wert überschritten: Hohe Ozonwerte am Untermain

Zum ersten Mal in diesem Jahr liegt die Ozonkonzentration in Bayern über dem sogenannten Informationswert. Das Landesamt für Umwelt (LfU) meldete am Mittwoch um 17 Uhr in Aschaffenburg einen Wert von 184 und in Kleinwallstadt im Landkreis Miltenberg einen Wert von 182 Mikrogramm pro Kubikmeter. Um 18 Uhr lag der Wert in Aschaffenburg bereits bei 213 und in Kleinwallstadt bei 223. Damit ist an beiden Orten der Informationswert von 180 deutlich überschritten. Bleibt die Wetterlage gleich, könnten laut LfU auch am Donnerstagnachmittag ähnlich hohe Werte erreicht werden.

Landesamt empfiehlt, kein Auto zu fahren

Das LfU rät bei solch hohen Werten von besonderen sportlichen Ausdauerleistungen ab. "Dann sollten Personen, die besonders empfindlich auf Ozon reagieren, vorsorglich ungewohnte und erhebliche körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden", heißt es vom LfU. Außerdem empfiehlt das LfU, auf die Nutzung von Fahrzeugen oder Maschinen mit Verbrennungsmotoren wie Autos oder Rasenmäher zu verzichten. In Kleinwallstadt war der Wert von 180 zuletzt 2017 überschritten worden, in Aschaffenburg 2015.

Hohe Ozonkonzentration körperlich spürbar

Ab einem Wert von 241 Mikrogramm pro Kubikmeter wird die Luftqualität als "sehr schlecht" eingestuft. Wenn diese Ozonkonzentration erreicht oder überschritten wird, dann können laut LfU Symptome wie Tränenreiz, Reizung der Atemwege, Kopfschmerz und Atembeschwerden vorkommen. "Ungewohnte und erhebliche körperliche Anstrengungen" sind laut Empfehlung zu vermeiden.