Info-Büro in Hof: Damit Passagiere in autonome Busse steigen

Oberfranken ist Shuttle-Modellregion. Sechs autonome Busse sollen voraussichtlich ab 2021 den Nahverkehr in Hof, Kronach und Rehau ergänzen. Damit die Bürger in die selbstfahrenden Fahrzeuge aber auch einsteigen, wird in Hof nun ein Info-Büro eröffnet.

Info-Büro dient dem Erfahrungsaustausch mit autonomen Bussen

In dem Büro in der Ludwigstraße 75 können sich Interessierte bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern über die Fahrzeuge informieren. Außerdem können Fahrgäste dort während der zweijährigen Testphase ihre Erfahrungen einbringen. Eines der Projektziele ist die direkte Beteiligung der Bürger.

Sechs Shuttle-Busse fahren in Hof, Rehau und Kronach

Ab 2021 sollen nicht nur in Hof, sondern auch in der Nachbarstadt Rehau sowie in Kronach insgesamt sechs kleine Shuttle-Busse ohne Fahrer unterwegs sein. Mit diesem 15 Millionen-Euro-Projekt will das Bundesverkehrsministerium die technischen Fähigkeiten des autonomen Fahrens weiter ausbauen. Ganz führerlos werden die Shuttle-Busse ab 2021 allerdings vorerst nicht unterwegs sein. Ein sogenannter Stewart ist an Bord und kann im Notfall eingreifen.

"Shuttle-Modellregion Oberfranken": Busse sollen 2021 fahren

An der "Shuttle-Modellregion Oberfranken" (SMO) sind mehrere Partner beteiligt: Neben Städten und Landkreisen aus der Region Hof und Kronach arbeiten unter anderem auch die Hochschulen in Hof und Coburg sowie die Universität Chemnitz und der Kronacher Automobilzulieferer Valeo an dem Projekt mit.