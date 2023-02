Influencer mit Handicap: Kanal aus Bayern hat Tausende Follower

"Barrierebrecher" drehen selbst

Wöchentlich treffen sich die "Barrierebrecher" zur Redaktionskonferenz und überlegen, welche Themen sie als nächstes angehen wollen. Helmut, Bibi, Marcel und Sebastian haben selbst alle eine Beeinträchtigung und leben im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Doch ihr Handicap hält sie nicht davon ab, selbst Videos zu drehen und auch selbst zu schneiden. Unterstützt werden sie von Sozialwirt Michael Stadler, der ihnen gezeigt hat, wie alles funktioniert: "Über den Instagramkanal weisen wir auch gegenüber der Politik auf Missstände hin. Und mit so einer großen Gemeinschaft hat man natürlich ein ganz anderes Auftreten und wird ernster genommen."

Influencer mit Anspruch

Es ist gerade auch die Diskriminierung im Alltag, die viele Menschen mit Behinderung bedrückt. Helmut erzählt von einem Vorfall in Berlin, als er in einer langen Warteschlange stand: "Dann rief die Frau an der Kasse ganz laut, so dass es alle hören konnten, einmal normal und einmal behindert.“ Manchmal stehen auch unter den Videos blöde Kommentare, aber die anderen Nutzer zeigen den Motzern ihre Schranken auf, erzählt Marcel.

Eine Reportage über barrierefreie Spielplätze ist schon gedreht – als nächstes folgt das Thema "Liebe und Behinderung". Die "Barrierebrecher" zeigen, wie man Selbstbewusstsein tanken kann. "Wir werden auf der Straße erkannt und das ist schon ein schönes Gefühl", sagt Sebastian und Bibi ergänzt: "Die sagen, das ist toll, was ihr produziert. Da ist man motiviert weiterzumachen und es macht sehr viel Spaß."