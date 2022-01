Inflationsrate 4,8 Prozent: Preistreiber Heizöl und Kraftstoff

Teures Heizöl und Kraftstoffe treiben die Verbraucherpreise in Bayern weiter in die Höhe. Im Januar liegt die Inflationsrate bei 4,8 Prozent - im Vergleich zum Januar des Vorjahres, teilt das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mit. So sei Heizöl beispielsweise um 51 Prozent teurer als vor einem Jahr, die Kraftstoffpreise seien um 25,3 Prozent gestiegen.

Aber auch ohne die beiden Preistreiber liegt die Teuerung den Statistikern zufolge bei deutlichen 3,7 Prozent. Der Gaspreis war um 27,1 Prozent höher, die Preise für Strom stiegen um 8,3 Prozent.

Gemüse und Fleisch teurer

Auch Nahrungsmittel sind dem Landesamt zufolge teurer geworden: Im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent. Das gilt insbesondere für Gemüse (+3,1%) sowie Fleisch und Fleischwaren (+3,5%). Obst sei dagegen etwas günstiger zu bekommen als noch vor einem Jahr (-0,8%).

Wohnungsmieten nur um 1,9 Prozent gestiegen

Die Preisentwicklung bei Wohnungsmieten ohne Nebenkosten verläuft den Experten und Expertinnen zufolge im Vergleich zum Gesamtindex unterdurchschnittlich. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sie sich im Januar um 1,9 Prozent.

Preise für Fernsehgeräte gesunken

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich dagegen bei technischen Produkten: Während Verbraucher etwa bei tragbaren Computern neun Prozent mehr als im Januar 2021 hinblättern müssen, sind die Anschaffungskosten für Fernsehgeräte dagegen deutlich gesunken (-11,1%).

Vergleich zum Vormonat Dezember 2021

Im Vergleich zum Vormonat Dezember sind die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gestiegen. Als Preistreiber nennt das Landesamt auch hier in besonderem Maße den Heizölpreis (+7,5%) und die deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise (+2,9%). Für Nahrungsmittel bezahlen Verbraucher im Januar 1,6 Prozent mehr als im Dezember. Im Dezember 2021 hatte die Inflationsrate bei 5,4 Prozent gelegen. Die sogenannte Kerninflationsrate, also der Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie, beträgt derzeit 3,2 Prozent.