BR24LiveMünchner Runde: Wie sicher ist unser Geld?

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank führt dazu, dass Sparer kaum noch etwas für ihr Erspartes bekommen. Mehr als 400 Banken verlangen in Deutschland mittlerweile sogar Strafzinsen, wenn man größere Geldbeträge dort auf Konten legt. Gleichzeitig ist die Inflation so hoch wie lange nicht mehr. Energie- und Spritpreise klettern in ungeahnte Höhen. Was können Sparer in dieser Situation tun und wie sicher ist unser Geld?

Darüber diskutieren in der Münchner Runde:

Albert Füracker (CSU), bayerischer Finanzminister

Ludwig Hartmann (B.90/Grüne), Vorsitzender Landtagsfraktion

Stefanie Kühn, Finanzberaterin

Prof. Ulrich Reuter, Präsident Sparkassenverband Bayern

Moderiert wird die Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.