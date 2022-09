Inflation bei Bus und Bahn: Verkehrsverbund MVV wird viel teurer

Die Gesellschafterversammlung des Verkehrsverbunds MVV hat mit Wirkung zum 11. Dezember eine Preiserhöhung um durchschnittlich 6,9 Prozent beschlossen. Obwohl der Preisaufschlag für die Fahrgäste im oberbayerischen Ballungsraum damit so heftig ist wie sehr lange nicht mehr, deckt er die steigenden Kosten trotzdem nicht. Die Kommunen müssen außerdem ihre Zuschüsse erhöhen, damit das Angebot erhalten bleibt. Eigentlich hätten die Preise um mehr als 20 Prozent steigen müssen, sagte MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch dem Bayerischen Rundfunk: "Aber das kann man am Markt nicht umsetzen, das kann man keinem Bürger antun."

Streifenkarten kosten künftig mehr als 16 Euro

Eine Fahrt auf der Kurzstrecke kostet zukünftig 1,90 Euro statt 1,80 Euro. Eine Einzelfahrkarte für die Zone M kostet 3,70 Euro und damit 20 Cent mehr als bisher; der Preis für eine Single-Tageskarte für diese Zone steigt um 0,60 Euro auf künftig 8,80 Euro.

Der Preis der Streifenkarte wird von bisher 15,20 Euro auf künftig 16,30 Euro angehoben; der Preis der Streifenkarte U21 von 8,30 Euro auf 8,90 Euro. Die Preise für die Kinder-Tageskarte und die Fahrrad-Tageskarte steigen jeweils um 0,20 Euro auf 3,50 Euro bzw. 3,30 Euro.

Begründung: Gestiegene Energiekosten

Die Erhöhung sei schmerzhaft, sagte der Sprecher der Verbundlandkreise und Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Wegen der starken Preissteigerungen bei Energie und Treibstoff gehe es jedoch nicht anders: "Es gab noch nie eine Tariferhöhung, die auch so nachvollziehbar war." Immerhin bleibe jedoch der Preis für das Sozialticket konstant. Auch das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende bleibt bestehen.

Studenten müssen mehr zahlen

Auf der Strecke bleiben allerdings Studentinnen und Studenten, beklagt sich die Studentische Vertretung der Technischen Universität. "Anstatt ab 2023, wie vom Münchner Stadtrat im April dieses Jahres beschlossen, ins 365-Euro-Jahresticket aufgenommen zu werden, würde das das Semesterticket nun über 300 Euro für sechs Monate kosten. Das ist für die Studierenden in der aktuellen Lage eine Katastrophe", so Maximilian Frank vom studentischen Arbeitskreis Mobilität.

Kommunalpolitiker wollen Hilfe von Land und Bund

Die Kommunalpolitiker aus Stadt und Umland hoffen unterdessen auf Hilfe aus den Verkehrsministerien in Bayern und dem Bund. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) rief Bund und Land auf, die Kommunen künftig besser zu unterstützen, damit diese die Preise niedrig halten und zugleich den ÖPNV ausbauen können. Enttäuscht zeigt sich der OB auch darüber, dass es kein Ersatz-Angebot für das Neun-Euro-Ticket gibt: "Ich hätte mir gewünscht, dass der Bund und die Länder im Anschluss eine ebenso einfache und möglichst günstige Nachfolgeregelung gefunden hätten", so Reiter: "Das ist leider derzeit nicht in Sicht." Umso bitterer seien die Tarifsteigerungen.

Auch andere Verkehrsverbünde in Bayern haben schon Preiserhöhungen angekündigt. Im Großraum Nürnberg zum Beispiel fällt die Teuerung mit 3,02 Prozent aber nicht einmal halb so hoch aus wie beim MVV.