Infineon feiert 60 Jahre Standort Regensburg

Seit 60 Jahren sind Entwicklung und Produktion von Halbleitern ein Teil der Wirtschaftsgeschichte von Regensburg. Dieses Jubiläum feiern die Stadt Regensburg und Infineon mit einem gemeinsamen Festakt, wie der Konzern mitteilt.

Festrede von Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar

Die Begrüßungsansprache hält die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, ein Grußwort kommt vom Bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). TV-Moderator und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird die Festrede halten. Im Anschluss an den Festakt findet im Kurfürstenzimmer der Eintrag des Bayerischen Wirtschaftsministers ins Gästebuch der Stadt Regensburg statt.

Schwächelnder Automarkt betrifft Standort nicht

Im Regensburger Infineon-Werk sind rund 2.800 Menschen beschäftigt. Auswirkungen des schwächelnden Automarkts gingen auch an Infineon nicht spurlos vorbei, sagt Standortleiter Jörg Recklies. Am Werk in Regensburg sehe man aber bisher keine negativen Auswirkungen. Man sei vorbereitet um eventuell rückgängige Auftragszahlen im Automobilbereich mit anderen Produkten wieder aufzufüllen. "Nichtsdestotrotz sind auch wir gespannt, wie es mit der Automobilbranche weitergeht", so Recklies.