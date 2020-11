Inferno von Kaprun: 20 Jahre nach der Brandkatastrophe

Vor 20 Jahren, am 11. November 2000, ereignete sich das schlimmste Unglück in der Bergbahngeschichte. Bei der Brandkatastrophe in der Salzburger Tourismus-Gemeinde Kaprun kommen 155 Menschen ums Leben. Die meisten Wintersportler sterben in dem Zug "Kitzsteingams", der genau um 9.02 Uhr seine Fahrt durch den Tunnel zum Kitzsteinhorn beginnt.

Feuer: Zug stoppt im Tunnel

Um 9.10 Uhr hält die Bahn plötzlich an, im hinteren Teil war Feuer ausgebrochen. Elf Erwachsene und ein Kind können sich gerade noch rechtzeitig durch ein zerschlagenes Fenster aus dem brennenden Zug retten und talwärts durch dicken, schwarzen Rauch zum Tunnelausgang flüchten. Darunter sind auch Wintersportler aus der Gemeinde Vilseck in der Oberpfalz.

Bergbahn: Am Ende ist der Zug ein Gerippe aus Stahl

Im Zug befinden sich junge Nachwuchs-Skirennläufer des Skiverbands Chiemgau und ihre Betreuer, darunter zum Beispiel auch Franz Ferstl, der Bruder und Onkel der Kitzbüheler Hahnenkamm-Sieger Josef Ferstl sen. und Josef Ferstl jun.

Die Bilder der Katastrophe gehen um die Welt, von der "Kitzsteingams" bleibt nur noch ein Gerippe aus Stahl übrig. Im Gegenzug, dem "Gletscherdrachen" kommen zwei Personen ums Leben, und in der Bergstation, dem "Alpincenter" ersticken drei Menschen durch die Rauchwalze, die durch den Tunnel nach oben schießt.