Infektionszahlen steigen deutlich im Landkreis Regen

Das Landratsamt Regen meldet einen starken Anstieg bei den SARS-CoV-2-Infektionen. Allein am Donnerstag (08.10.) gab es 18 Neuinfektionen. Das führt dazu, dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf über 30 steigt. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass am Freitag oder Samstag mindestens der Schwellenwert von 35 überschritten wird.

Landkreis arbeitet an einer Allgemeinverfügung

Deswegen werde derzeit eine Allgemeinverfügung erarbeitet: Für Feiern in öffentlichen Räumen werde man eine maximale Teilnehmerzahl von 50 Personen, im Freien von 100 Personen, vorgeben.

Auch an den Schulen werde es Einschränkungen geben. So werden zumindest die Kinder ab der fünften Jahrgangsstufe die Mund-Nasen-Bedeckung am Platz tragen, wenn in den Klassenräumen der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht gewährleistet ist. Auch die Lehrkräfte müssen eine Maske tragen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Schüler am Gymnasium Zwiesel infiziert: Viele Kontaktpersonen

Der Schwerpunkt der Ansteckungen lag in den vergangenen Tagen in der Jahrgangsstufe Q 12 am Gymnasium Zwiesel, doch Infizierte seien in mehreren Landkreisorten anzutreffen. "Wir wissen, dass mehrere Kontaktpersonen der Kategorie 1 Krankheitssymptome zeigen und gehen deswegen davon aus, dass die Zahl der Infizierten weiter steigt", sagte ein Landkreis-Sprecher. Man könne auch nicht ausschließen, dass der 50-er Wert überschritten wird - noch habe man aber die Hoffnung, dass man knapp unter dieser Grenze bleiben wird.