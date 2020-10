Infektionszahlen in Bayerns Corona-Brennpunkten steigen deutlich

Die Werte stiegen teilweise sehr deutlich: So waren im Landkreis Fürstenfeldbruck am Samstag noch 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet worden, heute sind es 64,3. Aus Rosenheim wurden 70,8 Neuinfektionen gemeldet – am Vortag waren es noch 67,7.

In Memmingen stieg der Wert von Samstag auf Sonntag von 54,4 auf 56,7, im Landkreis Regen blieb er konstant hoch bei 60,7. München lag mit 48,6 nur noch knapp unterhalb der kritischen Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. So die heutigen Zahlen des Robert Koch-Instituts.

Auch deutschlandweit stark ansteigender Trend

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen 3.483 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am vergangenen Sonntag lag die Zahl noch bei 2.279.

R-Wert weiter gestiegen

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Samstag bei 1,42 (Vortag: 1,34). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel rund 1,4 weitere Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Verschärfte Regeln in den bayerischen Corona-Hotspots

In den bayerischen Hotspots wurde auf das Infektionsgeschehen bereits reagiert: So gelten in Rosenheim seit Samstag strengere Corona-Bestimmungen. Im öffentlichen Raum sowie auf Privatgrund dürfen sich nur noch höchstens fünf Personen als Gruppe aufhalten. An Feiern in privaten Räumen dürfen maximal 25 Menschen teilnehmen, das gilt auch für öffentliche Veranstaltungen. Verstöße können eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro nach sich ziehen.

"Auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen achten"

In Memmingen handele es sich um Infektionen im familiären Bereich, teilte eine Stadtsprecherin mit. Das Infektionsgeschehen sei nicht klar eingrenzbar. "Wir werden immer auf die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen achten, sollten Einschränkungen notwendig werden", betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU). Die schwäbische Stadt hatte schon zuvor ihre Corona-Regeln verschärft und unter anderem die Zahl bei Feiern, Vereins- oder Parteisitzungen auf höchstens 50 Teilnehmer begrenzt. Von Festen in Privaträumen mit mehr als 25 Menschen wurde dringend abgeraten.

Ähnliche verschärfte Regeln gelten nun auch in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Regen. An den Schulen im niederbayerischen Landkreis gilt ab Montag für Schüler ab der 5. Klasse wieder eine Maskenpflicht im Unterricht.