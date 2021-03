Infektionszahlen im Kreis Freyung-Grafenau steigen stark an

Die Corona-Infektionszahlen steigen vielerorts wieder. Vor allem im Landkreis Freyung-Grafenau war dies in der vergangenen Woche der Fall: Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner hat sich dort verdoppelt - von knapp 70 auf 150. Über die Ursachen rätseln die Behörden.

Keine Entspannung in Sicht

Die Folgen des Anstiegs: Fast nur noch Distanzunterricht und Ausgangssperre für alle. Eine positive Tendenz zeichne sich in der Gesamtschau nicht mehr ab, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Mit einem Rückgang der Infektionszahlen könne nicht gerechnet werden.

Mutationen im Landkreis Freyung-Grafenau

Von 126 Neuinfektionen seien 51 Fälle auf die sogenannte britische B 1.1.7. Mutation getestet worden. Zudem wurden am Donnerstag die ersten vier Fälle der sogenannten südafrikanischen Mutation bestätigt.

Unklar seien die Infektionsquellen. Weder im Arbeitsumfeld, bei Freizeitaktivitäten, in Schulen und Kitas, noch in Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Asylbewerbereinrichtungen gebe es Auffälligkeiten. Dem Landratsamt sei auch kein aktueller Infektionsfall in Zusammenhang mit einem tschechischen Pendler bekannt.

Landratsamt: Grenzpendler nicht das Problem

Seit Januar seien in den beiden Testzentren im Landkreis Freyung-Grafenau 130 Grenzpendler positiv getestet worden. Das entspreche einer Quote von 0,29 Prozent. "Die aktuellen Zahlen für den Landkreis zeigen, dass tschechische Pendler kaum Einfluss auf das regionale Infektionsgeschehen nehmen", so das Landratsamt.

Ansteckungen vermutlich in den Familien

Die Behörde vermutet, dass es deutlich öfter Ansteckungen im familiären Umfeld gebe. Es gebe auch Hinweise, dass Kontaktpersonen immer wieder versuchen, Infizierte zu beeinflussen, diese nicht korrekt oder gar nicht zu benennen. Damit würde man aufgrund von persönlicher Bequemlichkeit oder aus wirtschaftlichen Gründen die Gesundheit anderer aufs Spiel setzen.

Angst vor einem "Dauer-Lockdown"

Erst am Donnerstag hatte sich Freyung-Grafenaus Landrat, Sebastian Gruber (CSU), zu Wort gemeldet und eine Sonder-Strategie für seinen Landkreis gefordert. Neben den versprochenen zusätzlichen Impfdosen geht es ihm unter anderem um angepasste Testkonzepte. Gruber befürchtet wegen der Nähe zum momentan weltweiten Corona-Hotspot Tschechien einen "Dauer-Lockdown" für seinen Grenzlandkreis.

Auch ein großer Arbeitgeber der Region, das Modehaus Garhammer in Waldkirchen, befürchtet, wegen der hohen Inzidenz keine Perspektive zu haben. Zusammen mit weiteren Unternehmen aus dem Grenzgebiet hat sich das Modehaus an die bayerische Staatsregierung gewandt. Darin prangern sie gemeinsam die beschlossene Öffnungsstrategie an: "Die daraus entstehenden physischen und psychischen Belastungen für unsere Bevölkerung sind nicht mehr tragbar." Der tägliche Blick auf die Inzidenzzahlen würde Familien und Unternehmen zermürben. "Die Verzweiflung in unserer Region wird jeden Tag größer, der Unmut über die politischen Entscheidungen ist riesig", so die Unternehmen.