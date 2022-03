Infektionsschutzgesetz: Holetschek kritisiert Ampel-Entwurf

Am 20. März sollen in Deutschland alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgehoben werden - so sieht es das aktuelle Infektionsschutzgesetz des Bundes vor. Für die Zeit danach braucht es eine neue Regelung. SPD, Grüne und FDP haben in Berlin deshalb bereits einen Entwurf für die Neufassung des Gesetzes vorgelegt. In Bayern kommt der aber überhaupt nicht gut an.

Holetschek: Keine Möglichkeit, um auf steigende Corona-Neuinfektionen zu reagieren

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat im BR Fernsehen scharfe Kritik am vorliegenden Papier zum neuen Infektionsschutzgesetz der Ampelparteien geübt. "Das ist ja, wie wenn man den Feuerlöscher wegwirft und es brennt", sagte er im Interview mit BR24. Trotz zuletzt wieder rasant steigender Corona-Infektionszahlen, würde den Ländern der Werkzeugkasten genommen, "um auf steigende Neuinfektionen und möglicherweise eine Überlastung des Krankenhauswesens zu reagieren".

RKI verzeichnete zuletzt wieder höhere Fallzahlen

Das RKI hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern am heutigen Freitag mit 1.788,6 angegeben. Fast 50.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages wurden von den bayerischen Gesundheitsämtern gemeldet. Am Freitag vor einer Woche waren es 10.000 weniger Neuinfektionen binnen eines Tages.

Den Grund, warum die Neuinfektionen "sprunghaft nach oben gehen", sieht der bayerische Gesundheitsminister in der Omikron-Subvariante BA.2. Sie mache in Teilen schon 73 Prozent der Infektionen aus. "Und die ist eben ansteckender", erklärt Holetschek.

Ende vieler Maßnahmen zum 20. März soll beibehalten werden

Trotzdem sieht der Gesundheitsminister noch keinen Grund, das vereinbarte Ende vieler Corona-Maßnahmen zu verschieben: "Solange das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, können wir weiter diese Lockerungen fahren. Aber wir haben immer deutlich gemacht, wir müssen auch weiter aufpassen. Anpassen und aufpassen."

Sollten sich Parameter ändern, etwa die Hospitalisierung der Corona-Kranken mit steigenden Infektionszahlen wieder steigen, müssten die Länder in der Lage sein gegenzusteuern - "und zwar schnell und unmittelbar". "Aber das neue Gesetz gibt uns das nicht mehr her", kritisierte der bayerische Gesundheitsminister im BR24-Interview.