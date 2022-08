Neue Corona-Regeln: Bayern fordert Nachbesserungen

Die bayerische Staatsregierung ist unzufrieden mit den neuen Corona-Regeln. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht von dem Gesetzentwurf. "Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht", betonte er im Interview mit dem BR. Er begrüße zwar alle Maßnahmen, die den Infektionsschutz stärken, zum Beispiel die Maske im Innenraum. Die neuen Eckpunkte werfen dem CSU-Politiker aber zufolge viele Fragen auf.

Holetschek kritisiert "handwerkliche Mängel" am Gesetz

So würden die Länder verpflichtet, getestete, frisch geimpfte und genesene Personen bei bestimmten Veranstaltungen und in der Gastronomie von der Maskenpflicht wieder auszunehmen. "Das kann im Vollzug vor Ort kein Mensch kontrollieren. Und das soll auch nur für frisch Geimpfte gelten, die vor maximal drei Monaten ihre Impfung bekommen haben", kritisierte Holetschek. Auch sei noch völlig offen, unter welchen Voraussetzungen die Länder "weitere Werkzeuge" anwenden dürften. "Bei welchen Werten und Stufen sollten wir welche Maßnahmen scharf stellen?" Er sehe "klare handwerkliche Mängel", betonte der Minister.

Holetschek wirft der Bundesregierung außerdem vor, sie habe die neuen Regeln ohne ausreichende Absprache mit den Ländern verabschiedet. "Die Länder hätten viel früher eingebunden werden müssen", betonte er. Stattdessen wurde er fast zeitgleich mit der Presse über den vorgesehenen Stufenplan informiert.

Versorgungsengpass in den Kliniken?

Anfang der Woche erst hatte die bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) Alarm geschlagen: Vor allem die Notaufnahmen seien wegen der Sommer-Corona-Welle heillos überlastet – es herrsche schon jetzt Personalmangel. Genau deshalb vermisst Eduard Fuchshuber, BKG-Pressesprecher, vor allem eines im Gesetzesentwurf: "Was fehlt in diesem Gesetz, ist das Aussetzen der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum 1.Oktober. Wenn das nicht ausgesetzt wird, dann fallen uns reihenweise Mitarbeiter aus und dann passiert ein echter Versorgungsengpass."

Pflegebranche warnt vor Überlastung

Auch die Pflegebranche fordert mehr Einsatz vom Bund. "Grundsätzlich scheint es, als hätte man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt, ob das wirklich ausreicht, wird sich im Herbst zeigen", sagt Georg Sigl-Lehner, Präsident der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Wenn es nicht ausreicht, sind erneut die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, allen voran die beruflich Pflegenden, die Leidtragenden, weil sie am Ende die Versorgung in einem völlig überlasteten System sicherstellen müssen.

"Man hat es schlicht bis heute versäumt, geeignete Maßnahmen gegen die chronische und systembedingte Überlastung der Pflegenden zu ergreifen." Georg Sigl-Lehner

Forderung nach kostenfreien Tests

Dass es ab Herbst wieder eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeinrichtungen geben soll, begrüßt der Sozialverband VdK. "Hier muss allerdings sichergestellt werden, dass auch genügend kostenfreie Tests zur Verfügung stehen, entweder in der Einrichtung selbst oder als Bürgertest", so VdK-Präsidentin Verena Bentele.

Schülervertreter zeigen sich zufrieden

Erleichterung hingegen bei Bayerns Schülerinnen und Schülern. Sie begrüßen, dass der Präsenz-Unterricht in jedem Fall stattfinden soll. "Ich finde es gut, dass es keine pauschale Maskenpflicht gibt, die aber als Mittel eingesetzt werden kann, falls die Zahlen steigen", sagt Landesschülersprecherin Marlena Thiel.

Bayerische Wirtschaft: "Zahlreiche Fragen noch offen"

Dass sich die Politik schon jetzt auf einen möglichen Anstieg der Corona-Infektionen vorbereitet, begrüßen Vertreter der bayerischen Wirtschaft. Die konkrete Umsetzung sorgt allerdings für Kritik. "Den jetzt geplanten Wegfall der Maskenpflicht wenn getestet, genesen oder geimpft, sehen wir wegen dem Kontrollaufwand und auch wegen einem gesellschaftlichen Spaltungspotential kritisch", sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.

Auch für ihn sind noch zahlreiche Fragen offen - zum Beispiel welche Corona-Schutzmaßnahmen ab Herbst in den Betrieben gelten werden und ob die Corona-Arbeitsschutzverordnung wieder in Kraft treten soll.

Erleichterung herrscht hingegen in der Gastronomie und Hotelbranche: "Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Lockdowns und Ausgangssperren explizit eine Absage erteilt wird", teilt der verantwortliche Verband DEHOGA mit.