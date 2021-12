Infektionsschutz: Polizei setzt flächendeckende Kontrollen fort

Das Polizeipräsidium Mittelfranken wird die flächendeckenden Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen weiter fortführen. Bei den bisher durchgeführten Kontrollen der Corona-Regelungen hat die mittelfränkische Polizei in der vergangenen Woche zwar etliche Verstöße festgestellt aber auch viel Verständnis erfahren.

Kontrollen im ÖPNV und in Gastronomiebetrieben

Insgesamt führten die Beamten knapp 3.000 Kontrollen durch – davon mehr als 1.200 in öffentlichen Verkehrsmitteln und über 1.100 in Gastronomiebetrieben. Dabei ahndeten die Einsatzkräfte 316 Verstöße. In 175 Fällen schritten die Beamten im Zusammenhang mit den geltenden 2G- und 3G-Regelungen ein. In weiteren 141 Fällen brachten die Polizisten Verstöße gegen Maskenpflicht zur Anzeige oder stellten gebührenpflichtige Verwarnungen aus.

Diskothek muss schließen

Den überwiegenden Teil von Verstößen gegen die 2G- und 3G-Bestimmungen stellten die Beamten im Bereich der Gastronomie (97 Fälle) fest. Im ÖPNV trafen die Beamten bei 1248 Kontrollen auf 44 Personen ohne erforderlichen 3G-Nachweis. Bereits am vorletzten Wochenende hatte sich eine Diskothek in der Nürnberger Innenstadt über das derzeit geltende Öffnungsverbot hinweggesetzt. In der Nacht zum Mittwoch (01.12.21) stellte eine Polizeistreife dort erneut überlaute Musik fest. Unter den dort kontrollierten Mitarbeitern und Gästen befand sich auch eine 22-jährige Frau, die einen offensichtlich gefälschten Impfpass mitführte. Zudem fanden die Polizisten in der Diskothek diverse Drogen. Zwischenzeitlich hat das Ordnungsamt der Stadt Nürnberg die Diskothek schließen und versiegeln lassen.

Aggressives Verhalten

Am späten Freitagabend (03.12.2021) weigerte sich ein 49-Jähriger in einem Schnellimbiss in der Nürnberger Südstadt, eine Maske aufzusetzen, weshalb der Inhaber die Polizei verständigte. Als sich der alkoholisierte Mann auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt, fesselten ihn die Beamten. Da sich der 49-Jährige auch in der Folge nicht mehr beruhigte und die Polizisten wiederholt beleidigte, nahm ihn die Streife schließlich in Gewahrsam und ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Illegale Feier beendet

Zwei größere Feiern im Stadtgebiet Nürnberg riefen am Samstagabend (04.12.2021) die Polizei auf den Plan. In einem Fall hatten sich unter einer Brücke im Bereich der Wöhrder Wiese rund 100 Personen zusammengefunden, um dort offenbar gemeinsam zu feiern. Bereits beim Eintreffen der Polizei flüchteten die überwiegend Jugendlichen in verschiedene Richtungen. Bei einer 17-Jährigen fanden die Beamten einen Joint. In der Witschelstraße wurde am gleichen Abend eine Feier mit etwa 200 Personen von der Polizei beendet. Im Verlauf des Einsatzes hatten die Beamten festgestellt, dass von den Gästen für den Zutritt zur Feier Eintrittsgeld verlangt wurde. Da auch die Getränke dort verkauft wurden, ging die Polizei von einer unerlaubten öffentlichen Veranstaltung aus und leitete gegen den 32-jährigen Gastgeber entsprechende Ermittlungen ein.

Akzeptanz bei der Mehrheit der Bevölkerung

Nach Angaben der Polizei stießen die Einsatzkräfte bei der Überwachung der Infektionsschutzbestimmungen überwiegend auf Verständnis, auch bei den den kontrollierten Personen selbst. Die im Verhältnis zu den Kontrollen niedrige Zahl an festgestellten Verstößen sei ein zusätzlicher Beleg dafür, dass die geltenden Bestimmungen, allen voran die eingeführte 3G-Regel im ÖPNV, innerhalb der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz genießen.

Unabhängig von dieser positiven Bewertung wird das Polizeipräsidium Mittelfranken seine Kontrollstrategie fortführen und mit seinen Einsatzkräften die Einhaltung der Infektionsschutzbestimmungen weiter überwachen sowie an relevanten Örtlichkeiten Präsenz zeigen.