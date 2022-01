Infektionen und Proteste: Busverkehr wegen Corona beeinträchtigt

Sowohl im Landkreis Bamberg als auch in der Stadt Bayreuth kommt es infolge der Corona-Pandemie zu Beeinträchtigungen im Busverkehr. Während in Bamberg Busfahrer infiziert sind, blockieren Protestzüge in Bayreuth den Verkehr.