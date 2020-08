Infektiologe: Wesentlich ist, wie sich der Einzelne verhält

Aktuell gibt es 46 nicht zuzuordnende positive Corona-Befunde von Reiserückkehrern. Der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg vermutet unter anderem deshalb, dass es sehr viel mehr Corona-Fälle gibt als wir wissen. Private Feiern sieht der Experte im Hinblick auf steigende Infektionszahlen kritisch, von einer "Herden-Immunität" als Ziel rät er ab.

Infektiologe pocht auf Abstandsregeln...

Im Interview mit der BR Rundschau sagte der Mediziner, man könne nur hoffen, dass sich die Menschen an die Abstandsregeln hielten. Dann dürfte "es auch nicht so gefährlich sein". Im Hinblick auf die Urlauber erklärte Salzberger, an einem Strand, an dem sich die Abstände einhalten ließen, sei es tatsächlich weniger gefährlich als an einem "proppenvollen Marienplatz".

...und nennt private Feiern ein Problem

Verständnis äußerte Salzberger für die Erwägungen von Bundesgesundheitsminister Spahn, private Feiern wieder einzuschränken. Es gebe ja durchaus einige Ausbrüche in letzter Zeit, die auf Feste oder Familienfeiern zurückzuführen seien. Insofern sei dies in der Tat eine Quelle, "die ein Problem macht". Im Augenblick sehe man eine Verschiebung des Virus zu jüngeren Menschen. Das erkläre die Entwicklung, dass zwar die Infizierten-, aber nicht die Totenzahlen steigen. Allerdings hätten jüngere Menschen auch zahlreiche Kontakte in andere Altersgruppen.

Wieder mehr Schwerkranke in Kliniken

Inzwischen seien auch schon wieder die ersten Schwerkranken in Kliniken aufgenommen worden. Beim Infektionsgeschehen sei immer eine zeitliche Verzögerung zu beobachten. Deshalb dürfe man sich nicht in Sicherheit wiegen. Eine "Herden-Immunität" nannte Salzberger ein "ganz schlechtes Ziel". "Das würde zu einer Katastrophe führen: "Das wollen wir nicht haben."