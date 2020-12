Infektiologe sieht Corona-Impfungen vor Weihnachten kritisch

Der Infektiologe Prof. Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg sieht Corona-Impfungen vor Weihnachten oder zur Weihnachtszeit kritisch und appelliert, das Pflegepersonal nach so einem harten Jahr nicht zu überlasten. Hintergrund ist, dass am Montag (21. Dezember) die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA über den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden will.

Start der Impfungen voraussichtlich am 27. Dezember

Falls die EMA grünes Licht gibt, rechnen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern mit einem bundesweiten Beginn der Corona-Impfungen am 27. Dezember. Doch es gibt Stimmen, die fordern, dass noch früher mit dem Impfen begonnen werden solle, wenn die Erlaubnis da ist. Das sieht Salzberger äußerst kritisch: Es würde zwar schon irgendwie gehen, gehe aber auf Kosten derer, die schon das ganze Jahr hart arbeiten, so der Regensburger Infektiologe.

Auch Menschen in medizinischen Berufen müssen planen können

Selbst wenn ein paar Tage früher geimpft werden könnte, würde das an der jetzigen Infektionswelle nichts ausrichten, sagte Salzberger auf BR-Anfrage. Natürlich würden alle Beteiligten vor allem die vulnerablen Gruppen schnellstmöglich schützen wollen, aber das müsse auch koordiniert werden, so Salzberger.

Alle, die bei der Impfung eingesetzt oder helfen werden, müssten auch über die Feiertage planen können. Diese Menschen - Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger - hätten ein hartes Jahr hinter sich, so Salzberger. Würden jetzt Termine kurzfristig nach vorne geschoben werden, dann würde das für die Menschen in medizinischen Berufen bedeuten, dass sie nicht einmal über Weihnachten frei hätten. Zumal der Impfbeginn sowieso schon immer wieder nach vorne verschoben wurde, so Salzberger.

Salzberger: Kein Vorteil von eiliger Impfung

Außerdem werde es eine Zeitlang dauern, bis die Wirkung der Impfung eintrete. Insofern hätte es keinen tatsächlichen Vorteil, wenn schon zwei, drei Tage früher geimpft werden würde. Im Januar könnten rund zwei Millionen Menschen in Deutschland geimpft werden. Aber auch das hätte noch keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Die Bürger dürften sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Selbst wenn jetzt mit den Impfungen begonnen werde, müssten auch weiterhin die Hygienemaßnahmen eingehalten werden.