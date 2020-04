Infektiologe Salzberger: Lockerungen gut beobachten

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Prof. Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, spricht sich dafür aus, die Aufhebung der Corona-Beschränkungen weiterlaufen zu lassen. "Wir sollten jetzt den Fahrplan zur Normalität nicht immer wieder umschmeißen, sondern diesen unter guter Beobachtung durchziehen", sagt Salzberger, der den Bereich Infektiologie am Uniklinikum leitet.

Das gelte auch für die Schließung von Schulen. "Wovon ich nichts halte, ist ein 'hin und her'. Die Entscheidung für die Schulschließung ist nun einmal gefallen, und vielleicht lernen wir etwas über die Wirksamkeit aus dem Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden", so Salzberger.

Rolle von Kindern bei der Verbreitung noch nicht eindeutig geklärt

Auch bei der Frage, inwieweit Kinder das Virus übertragen, rät der Infektiologe zu sorgfältiger Beobachtung und Untersuchungen. Generell gebe es Hinweise aus der Forschung, dass Kinder bei der Verbreitung des Virus eine weniger große Rolle spielen als Erwachsene: "Nach den derzeitigen Ergebnissen sieht es zumindest so aus, dass Kinder bis zehn Jahren sehr selten im Rachenraum infiziert sind, beziehungsweise das Virus nicht über Tröpfchen verbreiten", erläutert Salzberger. Alle Hypothesen in der Diskussion beziehen sich dabei auf erste Forschungsergebnisse. "Bisher gibt es tatsächlich noch wenig Beispiele, dass Kinder dieses Virus effektiv verbreiten", so der Experte. Aber es müsse unter anderem noch geklärt werden, ob sich Kinder nicht auch über den Magen-Darm-Trakt infizieren können. "Das steht noch aus."