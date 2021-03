Infektiologe: Impfstopp für Astrazeneca "wirft uns zurück"

Auf den Stopp der Impfungen mit Astrazeneca reagiert der Regensburger Infektiologe Prof. Bernd Salzberger mit Bedauern. "Es wirft uns natürlich mit dem Zeitplan zurück, das ist sehr bedauerlich", sagte er dem BR auf Anfrage. Die Sicherheit gehe natürlich vor. Mit Blick auf erhöhte Inzidenzen habe er jedoch Bedenken, wenn nun Impfungen wegfallen.

Arzneimittelbehörde war bisher von Unbedenklichkeit ausgegangen

"Es ist schade und wird uns ordentlich zurückwerfen", so Salzberger. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) habe zuletzt noch gesagt, die Häufungen von Thrombose seien nicht beunruhigend. "Wenn seit heute Morgen neue Daten aufgetaucht sind, verstehe ich das eher, ansonsten bedauere ich die Verzögerung in der Impfkampagne", so Salzberger.

Am Montag habe man in der Regensburger Uniklinik begonnen, Personal mit dem Impfstoff von Astrazeneca zu impfen und habe direkt wieder unterbrechen müssen.

Gesundheitsministerium stoppt Corona-Impfungen mit Astrazeneca

Die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken".