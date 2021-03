Infektiologe: Fälle von Hirnvenenthrombosen genau anschauen

Der Infektiologe Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg hält es für ein gutes Zeichen, dass das Paul-Ehrlich-Institut mögliche Komplikationen bei den Astrazeneca-Impfungen frühzeitig sieht. Zwar gebe es keine erhöhte Zahl an Thrombosen. Weil es sich bei den aufgetretenen Fällen aber um Hirnvenenthrombosen handelt, müsse man sich einen möglichen Zusammenhang mit dem Vakzin sehr genau ansehen.

Infektiologe: Ursache der Thrombosen noch unklar

Ob es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Thrombosen im Hirn und der Impfung gibt, sei derzeit aber noch offen, sagte Salzberger am Dienstagabend im ARD-Extra zur Corona-Lage. In den Studien zur Zulassung des Vakzins habe es keine Anzeichen gegeben für Komplikationen. Man wisse allerdings, dass eine Covid-19-Infektion an sich Blutgerinnsel an unterschiedlichen Stellen im Körper verursachen könne - bei der Impfung mit Astrazeneca sei dies aber nicht absehbar gewesen.

Zusammenhang muss überprüft werden

Die Gesamtzahl der Thrombosen sei nicht auffällig erhöht nach Impfungen mit Astrazeneca-Impfungen. Bei den aktuell in Frage stehenden Fällen handle es sich um Hirnvenenthrombosen, es sei zu einer "Aktivierung der Blutgerinnung" gekommen. Deshalb müsse man diese Fälle auch "sehr genau angucken", so Salzberger in der ARD.

Was Nebenwirkungen betrifft, sieht Salzberger dann Handlungsbedarf, wenn beim Geimpften mehrere blaue Flecken sowie kleine Hauteinblutungen entstehen. Außerdem seien schwere Kopfschmerzen über mehrere Tage nach der Impfung bedenklich, so Salzberger.

Astrazeneca nur für Ältere?

Möglicherweise könne man beim Alter der Impflinge unterscheiden, sagt Salzberger. Nebenwirkungen nach einer Impfung mit Astrazeneca seien nämlich vor allem bei jüngeren Personen zwischen 20 und 50 Jahren aufgetreten. In England zum Beispiel seien vor allem ältere Menschen mit Astrazeneca geimpft worden – dort habe es keine Probleme gegeben. Deshalb könne der Impfstoff möglicherweise bevorzugt bei älteren Personen angewendet werden.