29.04.2020

Infekt-Praxis in Hofer Freiheitshalle geht in Betrieb

In Hof bietet eine Praxis Sprechstunden ausschließlich für Patienten an, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Praxisräume sind in der Hofer Freiheitshalle untergebracht. Die Infekt-Praxis soll die Praxen der Hofer Hausärzte entlasten.