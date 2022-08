Industriehalle bei Sulzbach-Rosenberg abgebrannt

Beim Brand einer Industriehalle bei Sulzbach-Rosenberg ist am Samstagmorgen ein Sachschaden von schätzungsweise einer Million Euro entstanden. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstagvormittag mitteilte, war das Feuer in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr ausgebrochen.

Rund 200 Feuerwehrleute vor Ort

Die Brandursache ist noch unbekannt. Laut der integrierten Leitstelle Amberg waren rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand der circa 30 mal 20 Meter großen Halle zu löschen. Viele davon sind aktuell (Stand 8.45 Uhr) noch für Nachlöscharbeiten vor Ort.

THW für Abrissarbeiten angefordert

Laut Polizei ist das Gebäude nach dem Feuer "völlig zerstört". Wegen Einsturzgefahr müssen nun Teile der Halle abgerissen werden. Ein Bagger des THW wurde für die Abriss- und Aufräumarbeiten angefordert.