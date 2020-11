Industriegebiet statt Biotop: Bürgerentscheid in Gerbrunn

"Ich hätte mir natürlich ein deutlicheres Ergebnis gewünscht. Aber das ist Demokratie: Auch eine einzige Stimme zählt", sagt Gerbrunns Bürgermeister Stefan Wolfshörndl auf BR-Nachfrage am Sonntagabend. "Dass die Stichfrage gerade fifty-fifty ausgehen muss ist crazy!" Die Stichfrage ist entscheidend, weil in den beiden Fragen "Sind Sie für den Erhalt des Biotops?" (Bürgerbegehren) und "Sind Sie für die Fortführung der Planungen?" (Ratsbegehren) jeweils mehr als 1.000 Gerbrunner ihre Stimmen abgegeben haben.

Enttäuschung bei den Befürwortern des Biotops

Das Ärgerliche für die Bürgerinitiative "Keine Erweiterung IV am Kirschberg": 62 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben eigentlich explizit für den Erhalt des Biotops gestimmt. Das sind 7 Prozent mehr als diejenigen, die für die Fortführung der Planungen gestimmt haben. Für sie ist die Niederlage mit diesem denkbar knappen Ergebnis ernüchternd. Dennoch: "Ich finde, es hat sich gelohnt. Das Umweltbewusstsein in Gerbrunn hat einen ordentlichen Schub bekommen", sagt Beatrix Radke von der Bürgerinitiative nach der Auszählung. Denn immerhin gab es eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent.

Rege Diskussion in Gerbrunn

Im Vorfeld des Bürgerentscheids hatte sich seit Beginn der Planungen vor knapp drei Jahren eine Diskussion entwickelt. Das Industriegebiet - ausgerechnet auf der Fläche eines 1,3 Hektar großen Biotops - sollte nicht bedarfsgebunden sein, aber die Gemeinde Gerbrunn mit SPD-Bürgermeister Stefan Wolfshörndl an der Spitze plante das Gebiet in erster Linie, um einem ortsansässigen Bauunternehmen die nötige Erweiterung zu ermöglichen.

Zerstörung von Lebensraum für bedrohte Arten

Die in der Bürgerinitiative "Keine Erweiterung IV am Kirschberg" versammelten Gegner des Industriegebiets kritisierten den damit verbundenen Eingriff in ein "schützens- und erhaltenswertes Biotop" und befürchteten die Zerstörung des Lebensraums von Zauneidechsen, Fledermäusen oder Schlingnattern.

