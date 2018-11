Industrie 4.0: Digitale Unterstützung für den Mittelstand

Speziell für den Mittelstand hat heute die Stadt Nürnberg gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS eine neue Anlaufstelle für die digitale Weiterentwicklung vorgestellt: Das sogenannte "Innovationslabor Industrial IoT" will kleineren und mittleren Unternehmen aus Industrie und Logistik in der Metropolregion bei anstehenden digitalen Neuerungen helfen.

Industrie 4.0-Anwendungen testen

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) wies bei der Präsentation darauf hin, dass das Labor den Unternehmen die Möglichkeit biete, Industrie 4.0-Anwendungen nach "ihren Bedürfnissen zu spezifizieren, zu testen und eine Implementierung vorzubereiten." Fraunhofer IIS-Institutsleiter Albert Heuberger sagte, dass dort die Möglichkeit geboten werde, "neue Lokalisierungs- und Vernetzungstechnologien in ihre Anwendungen einzubringen und mit unseren Spezialisten diese auf die Leistungsfähigkeit für eigene Anwendungen zu testen."

Fraunhofer IIS unterstützt

So könnten sie vor einer Investitionsentscheidung die passende Lösung besser bewerten, so Heuberger weiter. Dabei könnten die Unternehmen auf die Infrastruktur und das Know-How des Fraunhofer IIS zurückgreifen. So stünden verschiedene 2D- und 3D-Positionsiersysteme, Referenzmesssysteme und Funkortungssysteme zur Verfügung.

Testveranstaltung für Kurzentschlossene

Kurzentschlossene können sich noch morgen, am 20. November, im Fraunhofer IIS im Nürnberger Nordostpark über die neuesten Industrie 4.0-Trends informieren. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch Anwendungen für die Montage eines Motorblocks live vorgeführt. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es auf den Seiten des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen IIS.