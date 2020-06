Indoor-Bouldern: Klettern auf Abstand wieder erlaubt

Abstand halten: Das ist das A und O für die Benutzung von Kletterhallen. Deren Betreiber haben dafür mit dem Alpenverein ein umfangreiches Konzept erarbeitet.

"Wir dürfen in unserer Halle zeitgleich im Boulder-Bereich auf zehn Quadratmeter Fläche nur einen Boulderer reinlassen. Beim Klettern ist es so: Je Sicherungslinie, die in der Halle ist, dürfen wir einen Kletterer reinlassen." Norbert Kunz, Betreiber der Kletterhalle Weilheim

Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen

In seiner Halle können damit 15 Aktive gleichzeitig Bouldern (d.h. Klettern ohne Seil) und 30 Aktive Klettern. Bei insgesamt 40 Routen muss immer eine Sicherungslinie dazwischen frei bleiben. Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen, die Kletterer kommen mit Mundschutz und dürfen sie während des Sports ablegen.

Zeitbegrenzung: zwei Stunden

Die Sportler melden sich online für ein Zeitfenster von zwei Stunden an. Die Anmeldelisten für diese Woche sind schon fast ausgebucht. Von Woche zu Woche kann man neu reservieren – und so die Muskulatur wieder aufbauen, die in den letzten 3 Monaten für diese Sportarten kaum trainiert werden konnte.