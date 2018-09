vor 35 Minuten

Indianertrick: Fahrraddieb versteckt sich unter Wasser

Die Polizei hat am Dienstagabend in München einen mutmaßlichen Fahrraddieb gefasst, der sich in "Winnetou"-Manier in einem Bach unter Wasser versteckte. Laut Polizei hatte sich der Mann rücklings flach ins Wasser gelegt.