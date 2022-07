In Zwiesel werden fast 200 Ferienhäuser gebaut

In Zwiesel im Bayerischen Wald wird ein neuer Ferienpark mit fast 200 Häusern, sogenannten Chalets, gebaut. Heute erfolgte der symbolische erste Spatenstich für das Projekt. Das neue Chalet Dorf entsteht auf dem Gelände des früheren Arber Ferienparks in Zwiesel. Es wird künftig vom niederländischen Touristikunternehmen "Landal GreenParks" betrieben, das europaweit neun derartige Parks unterhält.

Betreiber rechnet mit jährlich rund 200.000 Übernachtungen

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Investoren- und Betreibergruppe, geht man nach Fertigstellung des Feriendorfes dort von rund 200.000 Übernachtungen pro Jahr aus. Die genau 196 Chalets werden in Massivbauweise errichtet und verteilen sich auf eine Fläche von rund zwölf Hektar. In den Häusern können künftig zwischen vier und zwölf Personen übernachten. Der Zentralbereich des früheren Arber Ferienparks werde umfangreich saniert, heißt es weiter. Dort befinden sich dann Restaurant, Check-In, ein Dorfladen und anderen Einrichtungen für die Gäste. Seit rund zwei Jahren wird das Projekt geplant.

Chalets werden verkauft

Die Chalets werden von der Investorengruppe zum Verkauf angeboten. Laut der Mitteilung werden die ersten Kaufverträge bereits im kommenden Monat unterzeichnet. Die Eigentümer verpflichten sich dann, ihre Häuser den größten Teil des Jahres zur Vermietung an Urlaubsgäste zur Verfügung zu stellen. Die Vermarktung der Anlage verantwortet die 1954 gegründete "Landal GreenParks"-Gesellschaft.

Resort soll Zwiesel für Urlauber attraktiver machen

In der Stadt Zwiesel haben die Übernachtungszahlen in den vergangenen Jahren stagniert, deswegen bewertet der 3. Bürgermeister Jens Schlüter (Grüne) das Projekt positiv: "Wir freuen uns über den heutigen Spatenstich und hoffen auf einen nachhaltigen, gemeinsamen Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Ein Gelingen des Projektes würde auch die Stadt Zwiesel und ihre attraktiven touristischen Einrichtungen einen deutlichen Mehrwert bringen. Von daher stehen wir auch weiterhin unterstützend zur Seite."