In Zeiten von Corona: Stoffmasken nähen für BR-Sternstunden

Etwa 35 Meter Stoff hat Tanja Ruppert aus Esselbach verarbeitet und daraus eigenhändig Stoffmasken genäht. Alles für einen guten Zweck: Sie engagiert sich schon seit vielen Jahren für die Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Für sie ist das eine Herzensangelegenheit.

Ertrag geht komplett an BR-Sternstunden

Jede Maske hat Ruppert für fünf bis sieben Euro verkauft. Die Mund-Nase-Bedeckungen konnten in Gastronomiebetrieben und Geschäften in und um Würzburg gekauft werden. So wurden sie beispielsweise im Café Michel in der Würzburger Innenstadt angeboten. Insgesamt konnte Ruppert durch die Stoffmasken-Aktion 1.136,40 Euro sammeln: "Ich muss sagen: Ich bin ein bisschen stolz und freue mich schon sehr, das Geld an Sternstunden zu überweisen."

Viele verschiedene Arbeitsschritte für eine Maske

Nähen war für Tanja schon immer eines ihrer liebsten Hobbies, deshalb hat sie sogar mehrere Nähmaschinen. Bei den knapp 400 Masken, die sie insgesamt genäht hat, sollte man meinen, das sei für sie eine einfache Angelegenheit. Aber es gehört mehr dazu, als nur Stoffe zusammenzunähen: Zunächst mussten die Stoffe in heißem Wasser per Hand gewaschen und dann in Essig getränkt werden, damit die Farbe hält.

Um den Essiggeruch zu beseitigen, hat Ruppert die Stoffe anschließend erneut heiß gewaschen. Danach wurden die nassen Stoffe auf ihren Wäscheleinen getrocknet. Anschließend mussten sie noch gebügelt werden, um besser vernäht werden zu können.

Aber Ruppert hatte Spaß bei ihrer Maskenproduktion: "Also es war schon für mich ein Aufwand, aber ich habs gern gemacht und es hat mir Freude gemacht." Dazu kam, dass sie auf einige Stoffe mehrere Wochen warten musste, weil die Läden geschlossen waren und sie somit online bestellte. So betrug die längste Wartezeit knapp sieben Wochen.

Wohnzimmer wird zur Nähstube

Ihr Wohnzimmer hat sie für die Zeit der Maskenproduktion kurzerhand in eine Nähstube umfunktioniert. Überall lagen bunte Stoffe, mehrere Nähmaschinen waren aufgestellt und Ruppert saß mittendrin und war nur noch auf das Nähen der Masken fixiert. "Es war hier ein Stoffkonvolut. Mein Mann hat zu mir gesagt: Sag mal, wann bekomme ich das Wohnzimmer zurück?", erzählt sie. Er habe ihr dann extra einen Schrank gekauft, wo die Stoffe untergebracht sind.

Maskenproduktion auch in Güntersleben

Mit ihrer Idee, Masken für Sternstunden zu nähen und zu verkaufen, war Tanja Ruppert in diesem Jahr nicht alleine. Auch Erika Schnok aus Güntersleben im Landkreis Würzburg hat die Maskenproduktion an ihrer Nähmaschine zu Gunsten von Sternstunden aufgenommen. Insgesamt hat sie dabei knapp 350 Mund-Nase-Masken genäht und etwa 1.200 Euro eingenommen, die sie komplett an Sternstunden spendet.