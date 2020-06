In Zeiten von Corona: Höchberg feiert digitales Weinfest

Ein klassischer Weinort ist Höchberg eigentlich nicht. Rebstöcke sucht man in der Marktgemeinde im Würzburger Speckgürtel vergebens. Seit einigen Jahren gibt es in Höchberg allerdings die Weinhandlung von Sven Neugebauer. Der plante 2020 zum zweiten Mal ein Weinfest. Wegen der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Also absagen? Neugebauer und seine Mitstreiter konnten sich nicht damit anfreunden. Sie haben nun ein digitales Weinfest veranstaltet.

Besteller bekommen Pakete für digitalen Wein-Abend

Zwei Weine, einen Secco, acht Bratwürste: Insgesamt 100 solcher Pakete haben Neugebauer und Co-Organisator Andreas Seubert auf Bestellung ausgeliefert – für einen geselligen Abend in den eigenen vier Wänden. "Das wurde im Vorfeld echt gut angenommen", sagt Neugebauer. Passend dazu hat er noch einen Online-Livestream organisiert. In der Höchberger Kulturscheune covert eine Band Rock- und Pop-Klassiker. Wer will, kann am heimischen Bildschirm zuschauen.

Nilpferd Amanda ist "1. Höchberger Weinfestprinzessin"

Zuhause, auf der eigenen Terrasse, hat es sich zum Beispiel der Höchberger Achim Kohlmann gemütlich gemacht. Aus einer Bluetooth-Box sind Gesang und Instrumente der Band in der Kulturscheune zu hören. Die Idee zum Online-Weinfest findet er super. "Wobei es mit mehr Leuten doch noch eine andere Geschichte ist", sagt er. Knapp zweieinhalb Stunden dauert der Livestream. Der bietet neben Musik auch eine komödiantische Einlage: Als "1. Höchberger Weinfestprinzessin" wird Nilpferddame Amanda mit Bauchredner Sebastian Reich in den Live-Stream zugeschaltet. Der Künstler, bekannt von der Fastnacht in Franken, kommt aus Höchberg.