In Zeiten von Corona: Ergonomische Bürostühle sind gefragt

Ein Bürostuhl nach dem anderen fährt auf einem Fließband bei Dauphin in Offenhausen (Lkr. Nürnberger Land) in Richtung Versand. 1.500 Schreibtischstühle in allen Farben und Formen, mit und ohne Rollen verlassen das Werk des Büromöbelherstellers pro Tag. Von Offenhausen aus, werden sie in die ganze Welt verschickt.

Homeoffice als neues Geschäftsfeld

Aber auch Dauphin kämpft mit den Folgen der Corona-Pandemie. Aktuell sind die rund 300 Mitarbeiter in Offenhausen in Kurzarbeit.

"In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind Büromöbel nicht an erster Stelle auf der Einkaufsliste von Unternehmen." Jochen Ihring, Geschäftsführer von Dauphin.

Aber für den mittelfränkischen Büromöbelhersteller hat sich ein neues Geschäftsfeld aufgetan: das Homeoffice.

Unternehmen statten Mitarbeiter aus

Immer mehr Firmen statten ihre Mitarbeiter auch Zuhause mit ergonomischen Bürostühlen aus. Vor kurzem hat zum Beispiel eine spanische Bank für alle ihre Mitarbeiter im Homeoffice Schreibtischstühle aus Offenhausen geordert. Und auch in Bayern bieten einige Unternehmen ihren Mitarbeitern an, ergonomische Sitzgelegenheiten günstiger zu erwerben, berichtet Geschäftsführer Ihring.