In Würzburg Räuber gestoppt – Minister ehrt couragierte Bürger

In München verleiht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute an 31 Personen die "Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit". Unter den Ausgezeichneten befinden sich auch vier Passanten – darunter der 30-jährige Felix Rügemer und der 27-jährige Maximilian Piechaczek – die im Mai 2021 in Würzburg einen Räuber stoppten.

Räuber hatte Senior 70.000 Euro entrissen

Der Räuber hatte einem 70-Jährigen eine Tasche mit 70.000 Euro entrissen, die der Mann kurz zuvor in einer Bankfiliale abgehoben hatte. Rügemer hatte den Täter verfolgt, Piechaczek sich ihm in den Weg gestellt. Gemeinsam mit zwei anderen Passanten brachten sie ihn zu Boden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Würzburger Barbarossaplatzes.

Täter verfolgt und aufgehalten

Wie Rügemer gegenüber BR24 berichtete, ist das Opfer ein Bekannter von ihm gewesen. Rügemer selbst hatte den Senior zur Bank gefahren und beobachtet, wie der Mann beraubt wurde, gleich nachdem er die Bank verlassen hatte. Daraufhin nahm der 30-Jährige laut rufend die Verfolgung des Räubers auf. Nach etwa 600 Metern wurde der Täter aufgehalten.

Dabei halfen Rügemer drei weitere Personen, unter ihnen Maximilian Piechaczek. "Man denkt einfach nicht – man handelt", stellt Rügemer fest. Sein Bekannter war bei dem Überfall gestürzt. Nachdem der Räuber gestellt war, kümmerte sich Rügemer um den 70-Jährigen. Der Senior hatte sich Schürfwunden und Prellungen zugezogen.

Courage-Medaille des Bayerischen Innenministeriums

Die Vergabe der Auszeichnung findet im Odeon des Innenministeriums statt. Die "Courage-Medaille" wird einmal jährlich vergeben, an Bürgerinnen und Bürger, die durch ihr Eingreifen eine Straftat oder deren Fortsetzung verhindert haben.