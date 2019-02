In Würzburg auf Grund gelaufene "MS Walhalla" schwimmt wieder

Das Rangiermanöver wurde vom Wasser- und Schifffahrtsamt sowie von der Wasserschutzpolizei überwacht. Zuvor war das Schiff auf Schäden untersucht worden. Nachdem das Wasser- und Schifffahrtsamt Entwarnung geben hatte, durfte das Frachtschiff seine Fahrt fortsetzen.

Mit dem Heck in seichtes Fahrwasser geraten

Gestern Abend hatte die "MS Walhalla Regensburg" einen für die Durchfahrt "ungünstigen Brückenbogen gewählt", so die Polizei. Dadurch geriet sie mit dem Heck in zu seichtes Fahrwasser und lief zwischen der Löwenbrücke und dem Restaurant-Schiff "Mainkuh" auf Grund. Weil das Frachtschiff in der Nacht nicht auf Schäden untersucht werden konnte, musste es vorsichtshalber bis zum Morgen an Ort und Stelle bleiben.