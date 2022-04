In weiten Teilen Bayerns wird das Wasser knapp

Normalerweise steigen die Wasserstände des Grundwassers auch nach heißen Sommern im Winterhalbjahr wieder an, das Grundwasser füllt sich quasi auf. Aber nach dem niederschlagsarmen Winter und der anhaltenden Trockenheit im Frühjahr sind in Bayern jetzt erste Folgen zu spüren. Denn die ersten Gemeinden melden lange vor dem Sommer, dass sie an Wasserknappheit leiden.

Bürgermeister von Hurlach: Spart Wasser!

Ein Beispiel für diese Wasserknappheit ist die Gemeinde Hurlach im Landkreis Landsberg am Lech. Dort hat der Bürgermeister Alfred Glatz unlängst einen Brief mit einer Warnung verschickt: Alle sollen jetzt Wasser sparen. Manche Bürgerinnen und Bürger waren erschrocken. Denn schließlich ist das Frühjahr durch die Schneeschmelze eigentlich eine wasserreiche Jahreszeit. Vielen fragen sich, wie es erst im Sommer werden soll, wenn es heiß wird.

Alle 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Hurlach haben von ihrem Bürgermeister vorsorglich Tipps zum Wassersparen bekommen: Die Spartaste bei der Toilettenspülung drücken, Geschirrspüler und Waschmaschinen vollständig beladen, zum Gartengießen Regenwasser benutzen.

Brunnen im öffentlichen Raum abgestellt

Auch die öffentlichen Brunnen hat Bürgermeister Alfred Glatz nun vorsorglich abgestellt. Noch ist das Grundwasser in der Gegend zwar nicht aufgebraucht, aber der Pegel in den Grundwasserquellen ist dieses Jahr besonders niedrig. Deshalb müsse die Gemeinde jetzt schon Wasser über die Stadtwerke Landsberg zukaufen, so der Bürgermeister.

Wasser müsste im Frühjahr Höchststand haben

Für Peter Fritsch, den stellvertretenden Leiter der Abteilung für Grundwasserschutz, Wasserversorgung und Altlasten beim Bayerischen Landesamt für Umwelt, ist das verständlich, gerade im Hinblick auf einige Wasserquellen südlich von Augsburg. Sogar Fritsch als Fachmann ist erschrocken, wie stark dort die Wassermenge zurück gegangen ist - wo sie eigentlich jetzt ihren Höchststand erreichen müsste. Der Bürgermeister von Hurlach habe vollkommen recht, jetzt rechtzeitig die Bremse zu ziehen.

Die Wasserversorgung ist laut Umweltministerium und Landesamt für Umwelt in Bayern zwar insgesamt gesichert. Gleichzeitig zeigt der Klimawandel aber seine Folgen: 63 Prozent aller bayerischen Messstellen, die das oberflächennahe Grundwasser kontrollieren, weisen derzeit niedrige oder sehr niedrige Wasserstände auf - laut Peter Fritsch vom Landesamt für Umwelt eine außergewöhnliche Situation.

Klimawandel: Herausforderung für Bayerns Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in den Kommunen steht angesichts des fortschreitenden Klimawandels vor großen Herausforderungen, sagt auch das Bayerische Umweltministerium. Man überprüfe derzeit bayernweit Wasserversorgungsstrukturen und alle öffentlichen Wasserversorgungsanlagen auf ihre Versorgungssicherheit bis zum Jahr 2050. Zusätzlich soll in der Bevölkerung weiter das Bewusstsein dafür gestärkt werden, mit Wasser sparsam umzugehen.