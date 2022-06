In voller Montur: Feuerwehrleute laufen für Krebsprojekt

Trotz sengender Hitze haben zwei Feuerwehrleute am Samstag in voller Montur an einem 5,3 Kilometer langen Lauf in Lichtenfels teilgenommen. Mit der Aktion im Rahmen des Flechtkulturlaufs Obermain wolle man das Projekt "Feuerkrebs" unterstützen und so auf das erhöhte Krebsrisiko von Feuerwehrleuten aufmerksam machen, so einer der Läufer, Frank Stuhlmann von der Feuerwehr Stadt Lichtenfels im Gespräch mit BR24.

Feuerkrebs: Im Einsatz häufig mit Giftstoffen in Kontakt

Stuhlmann ist gleichzeitig Organisator der Idee des Laufs gegen den Krebs. Bei ihren Einsätzen seien die Kameradinnen und Kameraden demnach häufig Giftstoffen ausgesetzt - bei manchen sei eine spätere Krebserkrankung die Folge.

Das Projekt "Feuerkrebs" , auf das die beiden uniformierten Läufer mit ihrer Teilnahme hinweisen wollen, unterstützt erkrankte Kameradinnen und Kameraden und betreibt Aufklärung zur Minimierung des Krebsrisikos von Einsatzkräften. Außerdem setzt sich das Projekt für eine Entschädigung Betroffener und eine Anerkennung von deren Krebs als berufliche Erkrankung ein.

"Feuerwehrmeisterschaft" beim Flechtkulturlauf Obermain

Für den Flechtkulturlauf Obermain hatten sich rund 450 Menschen angemeldet. Gelaufen wurde in drei Distanzen: 5,3, 10,5 und 21 Kilometer. Nicht uniformierte Feuerwehrleute aus Altenkunstadt haben beim 10,5-Kilometer-Lauf beispielsweise ihre persönliche "Feuerwehrmeisterschaft" ausgetragen.

"Extreme Bedingungen": Mit 25 Kilo Last bei 38 Grad Celsius

Die einzigen beiden Teilnehmer in voller Montur sind beim 5,3-Kilometer-Lauf an den Start gegangen: Frank Stuhlmann und seine Kollegin Anna Derr. Der schweißtreibende Lauf bei rund 38 Grad Celsius hat ihnen wegen der großen Hitze einiges abverlangt, denn Schutzbekleidung, Helm und Atemschutzflasche wiegen zusammen rund 25 Kilo.

"Die Bedingungen waren dieses Mal aufgrund der Hitze extrem. Deshalb habe ich es leider nicht ins Ziel geschafft, das kommt sonst nie vor. Meine Kollegin hat den Lauf zum Glück zu Ende gebracht", so Stuhlmann gegenüber BR24. Sie habe rund 35 Minuten gebraucht.