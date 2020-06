Volle Züge Richtung Alpen: Corona-Abstand einhalten schwierig

Bei der Oberlandbahn gibt es langsam wieder mehr Fahrgäste als zur Zeit der einschneidensten Corona-Maßnahmen. Inzwischen sind laut Geschäftsleitung der Trägergesellschaft BRB die Züge wieder zu etwa 60 Prozent ausgelastet. Eine hundertprozentige Auslastung sei selten, an so sonnigen Wochenenden wie diesem gibt es sie aber durchaus öfter.

Bahn verweist auf Beförderungspflicht

Die BRB räumt ein, dass es manchmal enger wird, als das in der Verordnung gewünscht ist. Eine hundertprozentige Auslastung sei jedoch erlaubt, denn der 1,5-Meter-Abstand im Zug sei keine Pflicht, lediglich ein Gebot, so der Geschäftsführer der Oberlandbahn, Fabian Amini. Man habe schließlich gegenüber den Fahrgästen eine Beförderungspflicht. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks heißt es weiter, "dass es eine behördliche Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gibt und an Bord von Straßenbahnen, U-Bahnen, Bussen und Zügen mitunter der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann".

Zur Einhaltung eines Mindestabstands von 1,50 Meter wären laut dem Sprecher "im Vergleich zu heute rund viermal so viel Kapazitäten im ÖPNV erforderlich, für die es weder ausreichend Infrastruktur noch so kurzfristig ausreichend Fahrzeuge gäbe".

Gleichzeitig ließen die bisherigen Erkenntnisse keine erhöhte Ansteckungsgefahr im öffentlichen Personenverkehr erkennen, wenn die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, so Sprecher von BRB und Deutscher Bahn unisono.

"Kein erhöhtes Infektionsrisiko bei Einhaltung der Hygienemaßnahmen"

Wenn sich das Gedränge in den Zügen verstärkt, raten die Verantwortlichen der Bahnen dazu, wenn möglich frühere oder spätere Verbindungen zu nehmen. "Wir haben als ÖPNV Unternehmen gegenüber den Fahrgästen eine Beförderungspflicht, verstehen aber, wenn Fahrgäste in der aktuellen Situation Bedenken bei der Nutzung vollerer Züge haben."

Fabian Amini betont, dass es kein erhöhtes Infektionsrisiko in den Zügen gebe, wenn man sich an an die Hygienemaßnahmen hält und Masken trägt. Die Oberlandbahn tue - ähnlich wie andere Bahnen in Bayern - einiges für die Hygiene.

"Neben kürzeren Kontaktzeiten spielt dabei auch die Klimatisierung und das häufige Öffnen der Türen eine wichtige Rolle, da dies für schnelleren Luftaustausch und Frischluft sorgt, als dies zum Beispiel in klimatisierten Gebäuden der Fall ist." Fabian Amini

Luftaustausch durch offene Türen und Kimaanlagen

Zudem hätten die Unternehmen die Reinigungsmaßnahmen intensiviert und die Türen würden an jedem Halt automatisch zentral geöffnet, sofern der Fahrzeugtyp dies technisch zulasse, sagt Amini. "Ferner appellieren wir regelmäßig an unsere Fahrgäste, der behördlichen Anordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Folge zu leisten, um sich selbst und die anderen Fahrgäste zu schützen."

Am Bahnhof Tegernsee freut sich der Betreiber des Kiosk sehr darüber, dass wieder mehr Fahrgäste aus den Zügen steigen. Für ihn ist der volle Zug ein Segen:

"Wir haben natürlich in der Corona-Zeit sehr große Umsatzeinbußen gehabt, das würden wir gerne ausgleichen und da freuen wir uns, wenn die Leute raus fahren in die Berge." Kiosk-Betreiber