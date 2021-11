"In vier Minuten hochgefahren": Impfzentrum Lichtenfels bereit

Viele Impfzentren in Bayern werden gerade wieder hochgefahren, den Landkreis Lichtenfels hat das nur wenige Minuten gekostet. "Wir konnten das Impfzentrum innerhalb von vier Minuten auf Knopfdruck wieder hochfahren", sagte Holger Stingl, der Geschäftsführer des Landkreises Lichtenfels, im BR-Gespräch. "Dies war möglich, weil wir in der Personalplanung sehr flexibel waren und die Vollzeitmitarbeiter wieder am Start hatten." Auch der Einsatz von Minijob-Kräften habe zur schnellen Reaktivierung beigetragen.

Impfzentrum Lichtenfels sucht weiter Personal

Mehr als 600 Impfungen am Tag werden im Lichtenfelser Impfzentrum derzeit wieder durchgeführt, mehr als im April dieses Jahres. Rund 50 Mitarbeitende kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf. Darunter Ärzte, medizinisches Personal und eben viele Minijobber. Gerade 450-Euro-Kräfte würden gerne eingesetzt und derzeit dringend gesucht, sagt der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, Jürgen Murmann: "Wir laufen wieder unter Volllast."

Rekord bei Corona-Impfungen pro Tag

Es sei gelungen, sehr unkompliziert die geringfügig Beschäftigten wieder einzusetzen, neues Personal werde aber weiterhin gesucht: "Die Mitarbeiter wollen wir mal kurz kennenlernen, dann werden sie innerhalb weniger Tage eingestellt." Am vergangenen Wochenende wurden im Lichtenfelser Impfzentrum an einem Tag 639 Impfungen durchgeführt, ein Rekord seit Bestehen der Einrichtung, freut sich Landrat Christian Meißner (CSU). Ohne die große Bereitschaft der Mitarbeitenden wäre dies nicht möglich, so Meißner.

Impfquote im Kreis Lichtenfels überdurchschnittlich hoch

Derzeit sei genügend Impfstoff vorrätig, auch Termine stünden im Dezember noch zur Verfügung, so Murmann. Der Landkreis Lichtenfels liegt mit seiner Impfquote weit über dem bayernweiten Durchschnitt. Rund 75 Prozent der Landkreisbevölkerung sind derzeit doppelt-, mehr als zehn Prozent zum dritten Mal geimpft. Zum Vergleich: Die Quote der vollständig Geimpften in Bayern liegt bei 66 Prozent.