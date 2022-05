In Unterfranken hat die Freibad-Saison begonnen

In Freibädern in ganz Unterfranken beginnt dieser Tage die Freibad-Saison. So öffnet das Dallenbergbad in Würzburg heute um 10 Uhr erstmals 2022 seine Tore. Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) mitteilte, könne nach zwei Jahren mit eingeschränktem Betrieb heuer wieder wie gewohnt und ohne Maskenpflicht geschwommen und geplantscht werden. Das Bad hat dann täglich bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 19 Uhr, Badezeitenende um 19.40 Uhr.

Für alle Frühschwimmer gibt es eine kleine Enttäuschung: Anders als in den Vorjahren gibt es kein Frühschwimmen mehr. Hier verweist die WVV auf das Morgenangebot des Nautiland, das montags, mittwochs und freitags wahrgenommen werden könne. Die regulären Eintrittspreise blieben unverändert, der Eintrittspreis für Erwachsene liegt weiter bei 3,50 Euro, Jugendliche zahlen 2,50 Euro.

Freibad Karlstadt hat schon 6.200 Gäste angelockt

Im Freibad Karlstadt ziehen seit 1. Mai vor allem viele Dauerschwimmer ihre Bahnen. Wassertemperaturen von 26 bis 27 Grad locken nicht nur Karlstadter ins Bad, sondern auch Leute aus Nachbarorten sowie vom vollen Campingplatz. Über 6.200 Gäste sind es bereits mit Stand heute, sagt das Personal. Es sei fast wie in der Zeit vor der Coronapandemie, heißt es.

Seit dieser Saison können auch wieder die Dauerkarten gekauft werden. In den vergangenen beiden Sommern mussten die Besucher jeweils Einzelkarten lösen für die drei Zeitzonen. Die gestiegenen Energiekosten spielten für das Karlstadter Freibad wegen der guten Konditionen mit der benachbarten Industrie keine Rolle, hieß es.

Freiluft-Schwimmen in Aschaffenburg, Bad Neustadt und Mellrichstadt

In Bad Neustadt an der Saale ist das Freibad schon seit über einer Woche wieder geöffnet. Hier markierte der 1. Mai den Saisonstart. Einen Tag später ging es auch im Sportbad Mellrichstadt wieder los.

In Aschaffenburg kann bereits seit Dienstag wieder im Freien geschwommen werden. Das Stadtbad feiert dort in diesem Jahr 50. Geburtstag. Die Eintrittspreise liegen etwas höher als in Würzburg: Erwachsene bezahlen 4 Euro, Rentner 3,50 Euro, Kinder 2 Euro für einen Einzeleintritt. Dafür können Frühschwimmer im Freibad wieder dienstags und donnerstags schon ab 6.30 Uhr ins Wasser springen. An den übrigen Tagen ist ab 8 Uhr geöffnet, Badeschluss ist um 20 Uhr. Das Geomaris in Gerolzhofen öffnet am Samstag, den 14. Mai um 11 Uhr seine Pforten.

Später Saisonstart in Lohr, Schweinfurt und der Rhön

Die Stadt Lohr hat angekündigt, die Wassertemperatur in ihrem Freibad um zwei Grad abzusenken. Das Main-Spessart-Bad soll am 26. Mai öffnen. Die Freibäder in Bischofsheim und Fladungen wollen dagegen erst am 4. Juni in die neue Saison starten. Dann soll es auch im SILVANA Sport- und Freizeitbad in Schweinfurt wieder im Freien ins Becken gehen.