In Tragekorb einer Hebebühne: Arbeiter stirbt durch Stromschlag

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagvormittag ein 57-jähriger Arbeiter in Großeibstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld im Tragekorb einer Hebebühne zu dicht an eine Stromleitung geraten. Er habe einen tödlichen Stromschlag erlitten, teilt die Polizei Unterfranken mit.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach war der Mann in Großeibstadt mit Arbeiten an einem Dach beschäftigt. Gegen 10.15 Uhr ist er mit der mobilen Hebebühne zu nah an drei oberirdisch geführte Stromleitungen gekommen.

Komplizierte Bergung

Laut Polizei war die Bergung des 57-Jährigen in rund acht Metern Höhe äußerst kompliziert, weil die Feuerwehr die Stromleitungen zunächst erden musste und dann erst mit der Bergung beginnen konnte. Der vor Ort befindliche Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kripo Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen, um gemeinsam mit dem Gewerbeaufsichtsamt den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.