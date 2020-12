In Teilen Schwabens sind alle Intensivbetten belegt

Die Lage der Krankenhäuser im Landkreis Aichach-Friedberg ist "angespannt und besorgniserregend". Das sagt der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Hubert Mayer.

Die Intensivbetten seien im Klinikum Aichach zu 90 Prozent belegt. Dort werden die Covid-Patienten aus dem Landkreis behandelt. Rund neun von zehn Patienten auf der dortigen Intensivstation sind an Covid-19 erkrankt. Das Klinikum in Friedberg, das die sonstigen Intensivfälle übernimmt, ist bereits komplett voll.

Wo alle Intensivbetten belegt sind

Ähnlich ist die Lage in den Landkreisen Augsburg und Donau-Ries sowie in den Städten Memmingen, Kempten und Kaufbeuren. Überall sind die Intensiv-Betten komplett oder nahezu komplett belegt. So zeigt es das Intensivregister an.

Zumindest am Memmingener Klinikum, wo alle zehn Betten belegt sind, will man aber noch nicht von einer Notfall-Situation sprechen. "Auch trotz der momentanen Auslastung sind wir in der Lage, die Intensivkapazitäten maschinell und bettentechnisch noch deutlich auszubauen", betonte Vorstand Maximilian Mai.

Infiziertes Personal führt zu Engpässen

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sei noch keine Verlegung von Patienten in andere Kliniken nötig, so der Leiter der Kliniken an der Paar. Problematisch sei aber, dass zunehmend Pflegekräfte und ärztliches Personal ausfielen, teils weil sie sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben, teils wegen anderer Erkrankungen.

Die Ambulanzen in den Kliniken würden deswegen heruntergefahren, "in Aichach haben wir zudem eine bettenführende Station geschlossen", so Geschäftsführer Mayer weiter.

In diesen Kreisen sind noch relativ viele Betten frei

In anderen Regionen ist die Lage noch etwas entspannter. In den Kreiskliniken Neu-Ulm und Weißenhorn etwa sind neun Intensiv-Betten belegt, neun Betten sind aber noch frei. Im Landkreis Oberallgäu sind zehn Betten belegt, sechs noch frei. Im Ostallgäu ist noch ein Viertel der Intensivbetten frei.

Etwas komplexer ist die Lage in Augsburg: Von den insgesamt 108 Intensivbetten, von denen das Uniklinikum die meisten bereit stellt, sind 91 belegt, 17 frei. Das Universitätsklinikum, dass das einzige Klinikum der Maximalversorgung in Schwaben ist, musste jedoch zuletzt immer wieder Patienten in andere Uni-Klinika abverlegen, um im Intensivbereich weiter handlungsfähig zu bleiben. Von daher ist dort der Patientendruck unverändert hoch.