In Straubing gilt ab sofort die Maskenpflicht

Seit heute, 23. April, gilt die Maskenpflicht in Straubing - damit ist Straubing die erste ostbayerische Stadt, die die Maskenpflicht schon früher als der Rest Bayerns einführt. Das bedeutet: Die Menschen in Straubing müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen, wenn sie zum Einkaufen oder Shoppen gehen, Essen vom Restaurant abholen, beim Marktbesuch und beim Busfahren. Neben zertifizierten Masken dürfen auch selbstgenähte Masken benutzt werden, sowie Schals oder Tücher.

"Natürlich ist uns bewusst, dass das ein weiterer Einschnitt in die Privatsphäre ist. Nichtsdestotrotz ist es ein relativ mildes Mittel in der Phase der Lockerungen, um einen Effekt zu erzielen." Johannes Burgmayer, Sprecher der Stadt Straubing.

Alle Informationen und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Niederbayern

Die Stadt Straubing hat für die Anfangszeit über 50 Bäckereien und Metzgereien im Stadtgebiet mit insgesamt rund 16.000 Einmalmasken zur Abgabe an deren Kunden ausgestattet. Die Verteilung erfolgte über die Straubinger Feuerwehr. Weitere 2.000 Einmalmasken wurden den Stadtwerken für Nutzer des ÖPNV zur Verfügung gestellt.

Unklarheiten über Höhe der Strafen

Wie hoch die Strafe bei einem Verstoß ausfällt, ist noch unklar. Der Freistaat Bayern muss den Bußgeldkatalog noch anpassen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayerns rechnet mit rund 150 Euro.

Hintergrund für die vorgezogene Maskenpflicht in Straubing: Straubing zählt zu einem Corona-Hotspot. Auf 100.000 Einwohner kommen in Straubing aktuell knapp 630 Corona-Fälle. Zum Vergleich: Im Schnitt kommen in Bayern auf 100.000 Einwohner knapp 300 Corona-Infizierte. Warum es in Straubing so viele Corona-Infizierte gibt, ist noch unklar.

Neben Straubing hat auch Rosenheim die Maskenpflicht vorzeitig eingeführt. Auch hier handelt es sich um einen Corona-Hotspot: Die Zahl der Infizierten steigt in Stadt und Landkreis Rosenheim immer noch an und liegt unter den Top 10 in Deutschland.