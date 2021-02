In Spalt ist noch Fasching: Brauerei sucht Aushilfs-Biertrinker

Fasching ist in diesem Jahr noch nicht ganz vorbei, zumindest in Spalt (Lkr. Roth). Dort sorgt eine spaßig gemeinte Anzeige in der Faschingszeitung "Razet-Bote" auch am Aschermittwoch für viel Gelächter. In der Anzeige heißt es, dass sich die Biernachfrage in diesem Jahr durch die geschlossenen Kneipen stark verschoben hätte, weg vom Fass und hin zur Flasche. Deshalb suche die Brauerei Aushilfen, zu deren Aufgaben es gehöre, Fassbier in Flaschen umzufüllen und Lagerbestände auszutrinken. "Zapferfahrung und Trinkfestigkeit sind von Vorteil" heißt es wörtlich.