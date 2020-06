In Schweinfurt acht Menschen verletzt – 28-Jähriger vor Gericht

Wie Kerstin Leitsch, Richterin und Pressesprecherin am Landgericht Schweinfurt, dem BR erklärte, hätten sich die Taten am 4. November vergangenen Jahres ereignet. Drei der acht Opfer, die der Mann in Schweinfurt verletzte, soll er mit einer Flasche attackiert haben.

Wegen psychischer Erkrankung keine Anklageschrift

Da der 28-Jährige an einer psychischen Erkrankung leiden soll, sei er schuldunfähig, erklärte Leitsch weiter. Darum gebe es auch keine Anklageschrift, sondern eine Antragsschrift. Diese sehe eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vor.

14 Zeugen werden gehört

Den Grund für die Schuldunfähigkeit des Mannes würden am Ende des Prozesses zwei Sachverständige erklären. Vor Gericht sollen 14 Zeugen aussagen. Darunter seien auch die acht Geschädigten. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt.